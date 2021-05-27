وفـاة مقيمة وإصابة آخرين في حــادث تصادم بين قاربين بحريين على شاطئ بالجبيل

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، وقوع حـادث تصادم بين قاربين بحريين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل، نتج عنه وفـاة مقيمة ووقوع عدد من الإصابات.
وأوضح العقيد القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام تلقى بلاغاً من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل أول أمس (الثلاثاء) يفيد بوقوع الحــادث، مبيناً أن الإصابات كانت طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
وأهاب بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، داعيًا ملاك الوسائط البحرية للتأكد من جاهزيتها للإبحار وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. وفق “أخبار 24”.