تحدثت مواطنة نظّمت حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية لانقطاع الكهرباء في مدينة عرعر بالحدود الشمالية عن سبب ما قامت به، بعد تداول مقطع لما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت العنود العنزي التي نظمت حركة السير لـ”أخبار 24″ أن مقولة “المواطن رجل الأمن الأول” تنطبق على جميع المواطنين، سواء كان رجلا أو امرأة، مضيفة أن الشيء الذي يخدم الوطن تسعى له دون أن تلتفت لأي شيء آخر.
وأوضحت أنها كانت تقود سيارتها بشكل طبيعي الساعة 12 ظهرًا تقريباً، وتفاجأت بالازدحام الشديد للسيارات مع انقطاع الكهرباء عند الإشارة المرورية.
وأضافت أنها بادرت بالنزول من سيارتها لتنظم حركة السير، مبينة أن ما شاهدته بكل أمانه وخلال ثوان هو احترام قائدي السيارات لوقوفها وتجاوبهم معها.
وبينت أنه بعد 10 دقائق جاء المرور للموقع فغادرت المكان، موضحة أنها تفاجأت بالفيديو المنتشر، حيث لم تتوقع ذلك، ومع اختلاف الردود حول فعلها قالت إنها لم تلتفت إلا للإيجابيات.