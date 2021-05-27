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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط عمالة تغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد لبيعه مجدداً
27/05/2021   6:54 ص

بالفيديو.. ضبط عمالة تغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد لبيعه مجدداً

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ضبطت الفرق الرقابية لأمانة الرياض مستودعاً غير مرخص حوّلته عمالة وافدة إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وأوضحت الأمانة أمس (الأربعاء) أن العمالة استخدمت المنظفات الأرضية بشكل كبير لإزالة روائح العفن من المستودع.

وأضافت أن الدجاج يوضع في عبوات باسم شركة تتبع لهم وبتاريخ صلاحية جديد، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط عمالة تغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد لبيعه مجدداً

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