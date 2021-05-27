بالفيديو.. ضبط عمالة تغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد لبيعه مجدداً

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة الرياض مستودعاً غير مرخص حوّلته عمالة وافدة إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.
وأوضحت الأمانة أمس (الأربعاء) أن العمالة استخدمت المنظفات الأرضية بشكل كبير لإزالة روائح العفن من المستودع.
وأضافت أن الدجاج يوضع في عبوات باسم شركة تتبع لهم وبتاريخ صلاحية جديد، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخص حوله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة pic.twitter.com/z5H0Vam7ej
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) May 26, 2021
وفق “أخبار 24”.