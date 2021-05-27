قالت زوجة أمريكية إنها اكتشفت علاقة غير شرعية لزوجها السابق قبل أيام من الذكرى السنوية العاشرة لزواجهما قبل أن ينفصلا لاحقا.
وذكرت الزوجة آمي أديسون، (47 عاما)، وفقا لـ”ديلي ميل”، من ولاية بنسلفانيا، تفاصيل الواقعة التي انتهت بطلاقها، وكيف اكتشفت الخيانة، بأنها وجدت اسم زوجها في صحيفة بالصدفة مع تهنئة بمناسبة ولادة طفل.
وقالت إن الإعلان نشر التفاصيل، مثل اسم الأب والأم وتاريخ ميلاد الطفل والمستشفى، مؤكدة أنها عندما تصفحت موقع المستشفى الذي ينشر بانتظام صور المواليد وجدت أن زوجها كانت لديه طفلة أخرى قبل أكثر من عام.
وأضافت أنها علمت بعنوان المرأة الأخرى، وبالفعل ذهبت إلى هناك، ووجدت سيارة زوجها، مضيفة أن زوجها رفض في البداية ترك المنزل لها، ولكن بعد ضغوط الأصدقاء انتقل لبيت أخته وأخذ كل شيء استطاع حمله من المنزل.