بالفيديو.. استشاري بطب النوم: معدل نوم السعوديين 6 ساعات ونصف .. وهو أقل من المعدل الطبيعي

أكد استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، أن دراسة سعودية حديثة وجدت أن متوسط نوم السعوديين البالغين تقريبا 6 ساعات ونصف الساعة، مبينا أنه أقل من عدد ساعات النوم الموصى به، وأقل من متوسط كثير من الدول.
وأضاف خلال لقائه على برنامج “الراصد” في قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الساعات الموصى به يختلف بحسب الفئة العمرية للإنسان، لافتا إلى أن حديثي الولادة يحتاجون من 14 إلى 17 ساعة للنوم، وتصل إلى 20 ساعة، وتقل تدريجيًا مع تقدم الأطفال في العمر.
وأوضح أن الأطفال في عمر ما قبل المدرسة في الفئة العمرية من 3 إلى 5 سنوات يحتاجون من 10 إلى 12 ساعة نوم يوميًا، مشيرا إلى أن الأطفال في المرحلة الابتدائية يحتاجون بين 9 إلى 11 ساعة للنوم، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات، بينما يحتاج البالغون من 7 إلى 9 ساعات للنوم، وأخيرا الإنسان فوق عمر الـ 60 عامًا يحتاج بين 7 و8 ساعات نوم يوميًا. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن السهر له تأثيرات كثيرة على الإنسان، حيث يرتبط السهر والحرمان من النوم عند الأطفال والكبار بقلة الانتباه، وصعوبات التعلم، وضعف الذاكرة، وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، موضحًا أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يجعل الإنسان سريع الغضب ومتقلب المزاج وأكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، وأمراض عضوية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والزهايمر وغيرها من الأمراض.
فيديو | استشاري طب النوم: معدل نوم السعوديين ٦ ساعات ونصف وهو أقل من المعدل الطبيعي#الراصد pic.twitter.com/NzoCFQWDQz
— الراصد (@alraasd) May 26, 2021