جامعة نيويورك تمنح البكالوريوس لمبتعث سعودي توفي قبل تخرجه بـ 3 أشهر

منحت جامعة نيويورك مبتعثاً سعودياً متوفى، درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، حيث توفي في شهر فبراير الماضي قبل موعد تخرجه بثلاثة أشهر عن عمر يناهز 30 عاماً.
وقال غسان جمل قريب المبتعث المتوفى عبدالرحمن الحمدان وفقاً لـ “سبق”، إن قريبه كان على وشك إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه، لكنه توفي ودفن في مدينة جدة.
وأضاف غسان أن عبدالرحمن كان موهوباً منذ صغره، وفاز بالعديد من الجوائز العلمية في مسابقات محلية وعالمية، وعمل على كثير من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي كان متميزاً فيه.
وأشار إلى أن الفقيد كان حسن الخلق بإجماع أصدقائه، وملتزماً بالدراسة والمثابرة لتحقيق الطموح، ومحباً للخير، وخلف رحيله صدمة كبيرة على محيطه العائلي والجامعي.