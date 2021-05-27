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أخبار محلية > “السعودية للكهرباء”: خروج خط نقل من الخدمة يسبب انقطاعات جزئية في عرعر والخدمة أُعيدت لجميع المشتركين
27/05/2021   6:57 ص

“السعودية للكهرباء”: خروج خط نقل من الخدمة يسبب انقطاعات جزئية في عرعر والخدمة أُعيدت لجميع المشتركين

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة، بدأت بإعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، الذي حدث في مدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، خلال 15 دقيقة بعد الانقطاع، وقد تمكّنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين المتأثرين تدريجياً وخلال وقت قصير.

وأوضحت الشركة أنّ الانقطاع نتج عن خروج خط نقلٍ من الخدمة بسبب خلل فني، حدث عند إجراء اختبارات على خطٍّ جديد يربط شبكة المنطقة بمحطة وعد الشمال، مُبيّنةً أنّ هذا الخط الجديد هو واحد من عددٍ من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة بهدف تعزيز موثوقية الشبكة، وزيادة طاقتها، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمشتركين.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع ربط الشبكة بشبكة المنطقة الشرقية على الخط الكهربائي ذي الجهد 380 كيلوفولت، وهو خط عرعر- رفحا – القيصومة، ومشروع محطة جامعة عرعر، الذي يربطها بشبكة المنطقة على الخط ذي الجهد 132 كيلوفولت.

وعبّرت “السعودية للكهرباء” عن أسفها لتعرُّض المشتركين لهذا الانقطاع، وأعربت عن اعتذارها إليهم.

“السعودية للكهرباء”: خروج خط نقل من الخدمة يسبب انقطاعات جزئية في عرعر والخدمة أُعيدت لجميع المشتركين

أخبار محلية
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