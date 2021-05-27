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أخبار محلية > “التعليم” تعلن تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة
27/05/2021   2:50 م

“التعليم” تعلن تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة الخطط الدراسية في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المستمر.

كما شملت خططها الدراسية مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية، والمدارس الأمنية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية. وفق “أخبار 24”.

ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على تفاصيل الخطط الدراسية عبر زيارة هذا الرابط .

“التعليم” تعلن تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

أخبار محلية
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