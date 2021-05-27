السماح باستخدام مكبرات الصوت للصفوف الممتدة خارج المسجد بالمدينة المنورة

تفاعلت إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة، مع الاستفسارات الواردة إليها حول مدى إمكانية استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلوات لإبلاغ الصفوف الممتدة لخارج المسجد.
ووجهت الإدارة، وفقا لـ”الوطن”، أئمة المساجد باستخدام مكبرات الصوت للصفوف الممتدة خارج المسجد وقت صلاة الجمعة وإغلاقها في بقية الصلوات، دون تعليقها على المنارة.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف ذلك.