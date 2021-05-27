كشفت شركة “رينو” الفرنسية عن ملامح سيارتها الجديدة‎ Taliant ‎والتي ‏جاء تصميمها كسيارة عائلية أنيقة، مزودة بأحدث وسائل الأمان، ‏وفي نفس الوقت مركبة اقتصادية من حيث استهلاك الوقود‎.‎

ويأتي النموذج الجديد وفقًا لـ”‏‎روسيا اليوم” بهيكل مميز ‏التصميم طوله 4 أمتار و39 سم، وعرضه 184 سم، ‏وارتفاعه 150 سم، أما عجلاتها فأتت بأقراص بمقاس 15 و16 ‏بوصة‎.‎

وتم تزويد المركبة بمصابيح أمامية مميزة التصميم تعمل بتقنيات ‎LED، وواجهة أمامية يوحي مظهرها بالقوة والحداثة، ‏وأبواب مجهزة بميزات أمان تعتمد على بصمات الأصابع‎.‎

رينو

وجُهزت ‏Taliant‏ بالعديد من أنظمة الأمان مثل نظام النقطة ‏العمياء لتلافي الحوادث على الطرقات، ونظام التعرف على ‏المشاة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، كما زُودت ‏بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية ‏وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا والزجاجين ‏الأمامي والخلفي‎.‎

وأوضحت الشركة أنها ستطرح هذه السيارة بنوعين من ‏المحركات الاقتصادية، محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات بسعة ‏‏1.0 لتر تولد عزمًا يعادل 65 حصانا، ومحركات توربينية ‏بسعة 1.0 لتر تولد عزما يعادل 90 حصانًا، وتعمل هذه ‏المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات وعلب ‏أوتوماتيكية بست سرعات‎.‎

وفق “أخبار 24”.