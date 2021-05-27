كشفت شركة “رينو” الفرنسية عن ملامح سيارتها الجديدة Taliant والتي جاء تصميمها كسيارة عائلية أنيقة، مزودة بأحدث وسائل الأمان، وفي نفس الوقت مركبة اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.
ويأتي النموذج الجديد وفقًا لـ”روسيا اليوم” بهيكل مميز التصميم طوله 4 أمتار و39 سم، وعرضه 184 سم، وارتفاعه 150 سم، أما عجلاتها فأتت بأقراص بمقاس 15 و16 بوصة.
وتم تزويد المركبة بمصابيح أمامية مميزة التصميم تعمل بتقنيات LED، وواجهة أمامية يوحي مظهرها بالقوة والحداثة، وأبواب مجهزة بميزات أمان تعتمد على بصمات الأصابع.
وجُهزت Taliant بالعديد من أنظمة الأمان مثل نظام النقطة العمياء لتلافي الحوادث على الطرقات، ونظام التعرف على المشاة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، كما زُودت بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي.
وأوضحت الشركة أنها ستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تولد عزمًا يعادل 65 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 لتر تولد عزما يعادل 90 حصانًا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.
وفق “أخبار 24”.