وفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالله السبيعي

توفي اليوم (الخميس) رجل الأعمال الشيخ عبدالله السبيعي عن عمر ناهز 100 عام.
ونعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية وفاة مؤسسها ، مبينة أنه أفنى عمره في البر، والخير، والعطاء والإحسان.
وذكرت مصادر أن الصلاة على الفقيد ستكون في الحرم المكي مغرب اليوم الخميس.
وُلد الشيخ عبدالله السبيعي عام 1921 م، في مدينة عنيزة، وهو مؤسس شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي (إيمز) القابضة والتي تملك وتدير مشاريع متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة ، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية. وفق “أخبار 24”.
وأسس السبيعي مع أخيه الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي، الذي توفي عام 2017، “بنك البلاد”.
واشتهر الشيخ وشقيقه بأعمال البر والخير، وأسسا معًا واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.