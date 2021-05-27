ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 6.6% في الربع الأول من 2021

سجلت الصادرات البترولية ارتفاعًا بمقدار بلغ 9.5 مليار ريال بنسبة 6.6%، في الربع الأول من 2021م، فيما انخفضت نسبتها من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% إلى 71.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2020م.
وشهدت الصادرات غير البترولية، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعًا بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2021م، حيث حققت 59.9 مليار ريال، بينما بلغت قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي نحو 48.7 مليار ريال.
وكشفت البيانات عن ارتفاع نسبتها من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 39.7 مليار ريال، أي ما يعادل 28.9 % من إجمالي الواردات، فيما بلغت نسبة البضائع المارة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 18.3 %.
وبلغت نسبة مطار الملك خالد الدولي بالرياض 12.8 %، ومنفذ البطحاء بنسبة 7.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.9 %، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8 % من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.