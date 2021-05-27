ريال مدريد يعلن استقالة “زيدان” من تدريب الفريق

أعلن نادي ريال مدريد، الإسباني، اليوم الخميس، رحيل مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بشكل رسمي.
وقال ريال مدريد، إن زيدان استقال من منصبه بعد خمسة أيام من فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري المحلي، الذي توج به أتليتيكو مدريد في آخر أيام الموسم.
وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016، فيما يعد هذا الموسم هو الأول دون أي ألقاب خلال أكثر من عقد كامل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري رفض تدريب ريال مدريد، كخلفية لزيدان، وفضل العودة إلى “يوفنتوس”، فيما لا تُعرف بعد وجهة زيدان المقبلة.