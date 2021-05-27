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أخبار محلية > الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة واختفاء ظلها
27/05/2021   6:22 م

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة واختفاء ظلها

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شهدت الكعبة المشرفة، ظهر اليوم (الخميس)، تعامد الشمس على استقامة واحدة معها، ما أدى لاختفاء ظل الكعبة، وذلك بالتزامن مع وقت آذان الظهر في المسجد الحرام.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الصور الملتقطة أظهرت دقة الحسابات الفلكية في تحديد موقع الشمس، ومعرفة الوقت الدقيق لهذه الظاهرة.

وأرجع “أبو زاهرة” سبب تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، الذي يؤدي بدوره إلى انتقال الشمس ظاهرياً بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان .

جدير بالذكر أن شهر يوليو المقبل سيشهد أيضا تعامد الشمس مرة أخرى على الكعبة المشرفة، بخلاف التعامد الذي حدث اليوم أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان.

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة واختفاء ظلها

أخبار محلية
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