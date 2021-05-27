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أخبار محلية > “الصحة” تنشر قائمة بالمختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات “PCR” لاستخدامها للسفر
27/05/2021   6:21 م

“الصحة” تنشر قائمة بالمختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات “PCR” لاستخدامها للسفر

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نشرت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، قائمة محدثة بأسماء المختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا “PCR”، وذلك لاستخدامها للسفر إلى خارج المملكة.

وشددت الوزارة على الراغبين في السفر بإجراء فحص “PCR” من هذه المختبرات المرخصة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مضيفة أن الشهادة الصادرة منها صالحة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

ونوهت بأن الوزارة لا تصدر شهادات للسفر، لافتةً إلى أنه يتم تحديث مختبرات القطاع الخاص المرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة بشكل مستمر بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تنشر قائمة بالمختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات “PCR” لاستخدامها للسفر

أخبار محلية
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