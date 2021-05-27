“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس)، إعادة فتح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام 1388 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أنها أغلقت هذه المساجد في وقت سابق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأضافت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من منطقتي المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير. وفق “أخبار 24”.
وناشدت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.