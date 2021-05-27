الأهلي يسعى لحسم صفقة أجنبية لتدعيم خط الوسط

يسعى الأهلي لحسم صفقة أجنبية قوية، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد خسارة لقب الدوري والخروج من دوري أبطال آسيا، والخروج من الموسم بدون أي بطولات.
وأوضح وكيل اللاعبين فهد سارح، على حسابه على موقع تويتر، أن المدير التنفيذي في الأهلي موسى المحياني، مهووس بأهمية مركز “بوكس تو بوكس”.
وأشار إلى أن إدارة الأهلي تبحث عن التعاقد مع لاعب محور في مركز رقم 8، لتدعيم خط وسط الفريق.
وأكد أن لاعب مالمو السويدي أندريس كريستيانسن، قد دخل دائرة اهتمامات إدارة الأهلي، لافتاً إلى أن النفيعي قد أبدى إعجابه باللاعب.وفق “أخبار 24”.