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أخبار محلية > مواطنة تسأل: هل يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟ والصندوق يرد
27/05/2021   9:54 م

مواطنة تسأل: هل يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟ والصندوق يرد

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أكد صندوق التنمية العقاري أنه يخدم جميع مستفيديه من الجنسين بلا استثناء في حال سبق لهم التقديم.

جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤالاً للصندوق اليوم (الخميس) قالت فيه: هل تستطيع المتزوجة أخذ قرض عقاري للبناء؟، ليرد الصندوق بأنه يخدم الجميع من الجنسين بلا استثناء.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.

مواطنة تسأل: هل يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟ والصندوق يرد

أخبار محلية
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