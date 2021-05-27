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أخبار محلية > بعد الأحكام المعلنة اليوم .. تداول تصريح سابق لولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان
27/05/2021   9:53 م

بعد الأحكام المعلنة اليوم .. تداول تصريح سابق لولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان

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تداول مغردون مقطع فيديو لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أكد فيه أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، موضحًا أن مَنْ تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسَب.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كشفت اليوم (الخميس)، عن صدور أحكام قضائية ضد مدانين في قضايا جنائية، من بينهم صاحب سمو ملكي وعضو بالنيابة وعميد في وزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض نهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

بعد الأحكام المعلنة اليوم .. تداول تصريح سابق لولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان

أخبار محلية
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