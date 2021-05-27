عرض أحد أجنحة المخطوطات والكتب النادرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ30، نسخة مذهبة من القرآن الكريم، تعود إلى القرن الـ11.
وقال بوول ستروزيل، المدير التنفيذي لدار النشر “أدينا غراز” النمساوية، إن جناحه يعرض بعض الأعمال الدينية والإسلامية القيمة والنادرة، موضحًا أنه من بين تلك الأعمال نسخة مذهبة من القرآن الكريم كُتبت على ورق من الذهب عيار 24 قيراطا، ويوجد منها 10 نسخ في العالم فقط، وتُقدر قيمتها بـ500 ألف درهم.
وشهدت الدورة الـ 30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 889 عارضاً حضورياً وافتراضياً، من بينهم ما يزيد على 662 عارضاً دولياً و227 عارضاً محلياً من أكثر من 46 دولة من حول العالم، ويشارك العارضون المشاركون حضورياً قائمة إصداراتهم وفعالياتهم افتراضياً لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
وفق “أخبار 24”.