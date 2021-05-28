“التجارة” تُشهر بمواطن تستر على 4 مقيمين زاولوا تجارة المفروشات في سكاكا

شهرت وزارة التجارة بمواطن و4 مقيمين، 3 باكستانيين ومصري؛ إثر إدانتهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من مزاولة نشاط تجارة المفروشات في مدينة سكاكا.
وتشير التفاصيل إلى أن الوزارة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن الاشتباه بحالة تستر لدى منشأة مفروشات، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية في سكاكا حكماً بفرض غرامة مالية 380 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر عليهم وشهر واحد للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن الحكم أيضاً شطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.