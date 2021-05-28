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28/05/2021   7:09 ص

خالد النمر: 5 أمراض قد تكون سبباً في الشعور بنغزات الصدر.. ولا داعي للقلق

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قال استشاري وأمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن الشعور بنغزات في الصدر قد يكون علامة للإصابة بأحد 5 أمراض، مبيناً أن الأمر في ذات الوقت لا يستدعي القلق أو الفزع أو الخوف.  

وأضاف النمر أن نغزات الصدر قد تكون نتيجة الإصابة بأمراض عدة، مثل آلام العضلات، أو القولون العصبي، أو ارتخاء صمام مترالي، أو انقباض الشرايين، أو القلق النفسي.  

وأوضح أن الغالبية العظمى من آلام الصدر التي تأتي لطوارئ المستشفيات ليست جلطات، مضيفاً أن مَن يشعر بآلام في الصدر عليه الهدوء والتواصل مع الإسعاف لتوجيهه بالتصرف المناسب.  وفق “أخبار 24”.

خالد النمر: 5 أمراض قد تكون سبباً في الشعور بنغزات الصدر.. ولا داعي للقلق

طب وتداوي
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