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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: ارتفاع الحالات الحرجة جراء الإصابة بـ”كورونا” أمر يدعو للقلق
28/05/2021   7:09 ص

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: ارتفاع الحالات الحرجة جراء الإصابة بـ”كورونا” أمر يدعو للقلق

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علّقت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مها علاوي، على ارتفاع الحالات الحرجة في المستشفيات؛ نتيجة الإصابة بكورونا خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالأيام السابقة.  

وقالت علاوي إن الوضع الآن تحت السيطرة، ولكن ارتفاع الحالات الحرجة في العناية المركزة أمر يدعو للقلق ويجب أخذه بعين الاعتبار.  

وبيّنت خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن وزارة الصحة سهلت عملية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر أكثر من 500 مركز صحي.    وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في تهاون الأشخاص وبعض الممارسين الصحيين غير المتخصصين في مكافحة العدوى في تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة لمجابهة الفيروس.   

 

 

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: ارتفاع الحالات الحرجة جراء الإصابة بـ”كورونا” أمر يدعو للقلق

أخبار محلية
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