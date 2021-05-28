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أخبار محلية > “المرئي والمسموع” توقع غرامات بأكثر من 4 ملايين ريال على عدد من المنشآت والأفراد
28/05/2021   7:09 ص

“المرئي والمسموع” توقع غرامات بأكثر من 4 ملايين ريال على عدد من المنشآت والأفراد

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أصدرت لجنة الالتزام التابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، 113 قراراً بحق عدد من المنشآت الإعلامية والأفراد، تضمنت غرامات قدرت بـ 4 ملايين و622 ألف ريال.  

وأوضحت الهيئة أن اللجنة نظرت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، وأصدرت غرامات بحق 109 منها، فيما لم يتم النظر بعد في 4 مخالفات لعدم الاختصاص.  

وبينت أن القرارات تمثلت في 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، و16 قراراً بحق دور سينما.  وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه تم اتخاذ كذلك 11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية. 

“المرئي والمسموع” توقع غرامات بأكثر من 4 ملايين ريال على عدد من المنشآت والأفراد

أخبار محلية
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