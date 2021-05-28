كشف الطفلان عبد الله وإبراهيم المهوس، المشهوران باسم “توأم القصيم” عن تأسيسهما مقهى بدلا من بسطتهما التي بدآ بها عملهما التجاري.
ونشر التوأمان عبر حسابيهما على سناب شات فيديوهات لمحلهما الجديد داخل أحد المجمعات التجارية، والذي أطلقا عليه اسم “التوأمين”، حيث ظهرا يعملان فيه بنفسيهما.
كما وثقا الإقبال الكبير الذي يحظى به محلهما من قبل الزبائن، إضافة إلى طريقة تحضيرهما للمشروبات الساخنة.
وكان التوأمان قد حظيا بشهرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعد نشر مشهور السناب عبد الرحمن المطيري قصة بسطتهما التي يبيعان فيها الشاي.
وفق “أخبار 24”.