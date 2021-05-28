نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة”: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال عقوبة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية
28/05/2021   7:08 ص

“النيابة”: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال عقوبة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية

+ = -
521

شددت النيابة العامة على أن النظام يحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.

وكشفت أن عقوبة القيام بخدمات الأرصاد السيادية تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مليوني ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة.

وأضافت أن العقوبات تتضمن غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، إلى جانب مصادرة المضبوطات محل المخالفة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية مقتصر على المركز الوطني للأرصاد.

“النيابة”: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال عقوبة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155685.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.