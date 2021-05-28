“النيابة”: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال عقوبة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية

شددت النيابة العامة على أن النظام يحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
وكشفت أن عقوبة القيام بخدمات الأرصاد السيادية تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مليوني ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة.
وأضافت أن العقوبات تتضمن غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، إلى جانب مصادرة المضبوطات محل المخالفة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية مقتصر على المركز الوطني للأرصاد.