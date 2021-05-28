أول مبتعثة سعودية تحاضر في جامعة ليل الفرنسية تروي قصتها

سطّرت مبتعثة سعودية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، قصة نجاح لتصبح أول أستاذة سعودية تحاضر في جامعة ليل الحكومية شمال فرنسا.
وقالت باحثة الدكتوراه حنين أبو عزة، إنها درست الماجستير في إدارة الأعمال في ماليزيا في مرحلة الازدهار الصناعي هناك، واستفادت كثيراً من تلك التجربة.
وبينت أبو عزة أنها قررت الاستفادة أيضاً من التجربة الأوروبية في إدارة الأعمال من فرنسا بحكم أنها واحدة من أقوى اقتصاديات أوروبا، والتحقت بعد ذلك بجامعة السربون.
وأضافت أن الدكتوراه مرحلة علمية معقدة بعض الشيء، لذا رغبت في التخفيف من حدتها بإضافة شغفها بالمسؤولية الاجتماعية للتسويق الصناعي، ليصبح موضوع بحث الدكتوراه هو ربط الهوية الاقتصادية وعلاقتها المتينة بالمسؤولية الاجتماعية، موضحةً أنها تشرفت بوضع أهم عمالقة الاقتصاد (سابك) كمحورٍ لرسالتها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تُدرس في الجامعة جملة من المواد المتخصصة في التسويق مثل: إستراتيجيات التسويق الصناعي، وإدارة الإستراتيجية، وسلوك المستهلك، في الوقت الذي تكمل فيه مسيرتها للحصول على الدكتوراه.
ولفتت إلى أن علاقتها مع الطلبة ممتازة، وأن الجيل الجديد من الفرنسيين منفتحون جداً على الثقافات الأخرى واللغات الأخرى، مبينةً أن هذه التجربة فيها تبادل مشترك بينها وبين الطلاب، واستفادت منهم في إثراء لغتها الفرنسية، ويستفيدون هم بالمقابل من المادة العلمية التي تقدمها لهم.