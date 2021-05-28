استطاع شاب سعودي بمساعدة إخوته إعادة تدوير أخشاب مستعملة، وذلك بوضعها ديكورات لاستراحتهم الواقعة في محافظة أحد رفيدة، ليخرجوا بمنظر أخاذ.
وأوضح الشاب عادل الغوري، في حديثه لـ”أخبار 24“، أنه قام بالعمل هو وإخوته الأربعة بتشجيع من والدهم، وأن جميع الأخشاب كانت مستعملة ومعظمها مهملة، وأن ما قاموا به هو استثمار للموارد الطبيعية، ومحاولة المحافظة عليها.
وبين أن العمل استغرق منهم 3 أسابيع متواصلة، دأب الإخوة الخمسة فيها على العمل؛ مضيفاً أن الشاب السعودي بطبيعته مبدع ولكن يحتاج فقط للتمكين.
وفق “أخبار 24”.