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أخبار محلية > الزعاق: هذه الأيام تشتد رياح السموم الحارة والمثيرة للغبار العالق
28/05/2021   7:08 ص

الزعاق: هذه الأيام تشتد رياح السموم الحارة والمثيرة للغبار العالق

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قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام يشتد هبوب رياح السموم أو البوارح، وهي رياح حارة مثيرة للغبار العالق، مضيفاً أنه بعد 20 يوماً ستشهد منطقة جازان غباراً محمّلاً بالرياح بشكل دائم.  

وأوضح الزعاق أن زرقة السماء تدل على شدة البرد وهذا يكون موسم الأزيرق، بينما يدل خفوت الشمس على شدة الغبار وهذا يكون موسم البوارح، فيما تدل الدوائر المحيطة بالقمر على شدة الرطوبة وهذه تكون مواسم الجوزاء والمرزم والكليبين.  

وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن من أهم الظواهر الكونية التي نعيشها هذه الأيام الغبار وهو ينقسم إلى قسمين؛ غبار كثيف وهو الغبار المنقول الذي يكون على شكل جبال، وكان العرب يسمونه النقع.

وبين أن القسم الثاني هو الغبار الخفيف الذي لا نشعر به لكن نتحسسه على الأشياء، بحيث نشاهد الشمس بدون شعاع، حيث كان العرب يسمونها الشمس المريضة. 

 

الزعاق: هذه الأيام تشتد رياح السموم الحارة والمثيرة للغبار العالق

أخبار محلية
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