الفلبين تعلق إرسال مواطنيها للعمل في المملكة وتكشف السبب

أصدرت السلطات الفلبينية قرارًا بمنع إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، وذلك بعد ورود تقارير تتعلق بفحوص الكشف عن فيروس كورونا والحجر الصحي.
وأوضحت التقارير، وفقا لـ”رويترز”، أن أرباب العمل في السعودية يحمّلون العمال الفلبينيين تكلفة فحوص الكشف عن الفيروس والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة؛ لذلك صدر قرار التعليق.
وأكد وزير العمل في الفلبين، سيلفستر بيلو، أن وزارته ستصدر بيانًا رسميًا حول استئناف إرسال العمالة إلى المملكة بعدما يتم توضيح هذه المسألة.
يذكر أن المملكة تعد المقصد الأول للعمالة الفلبينية، حيث تحتضن أكثر من مليون عامل فلبيني، وذلك بحسب بيانات حكومية صادرة في عام 2019.