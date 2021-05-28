بالفيديو.. قصة طالب سعودي نجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام الضوء

تمكن أحد طلاب إدارة التعليم بمنطقة الرياض، من تصميم المكثف الكهربائي الفائق، الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية باستخدام الضوء فقط.
وذكر الطالب “منصور المرزوقي” أن فكرته جاءت بسبب قصة بسيطة حدثت خلال مشاركته في البرامج الإثرائية البحثية، حيث كان يشارك في مشروع بحثي في تخصص الأحياء.
وأوضح أنهم كانوا يستهدفون خلال مشاركته في البرنامج إيجاد علاج لفيروس، وهذا جعله يتعامل مع مواد كيميائية، من بينها مادة “الكربون”، فاتجه لدراستها باستفاضة واكتشف أنها تعد جزءاً أساسياً في تكوين المكثفات الكهربائية، ومنها صُمم المكثف الكهربائي.
وأضاف أنه بدأ في إعداد هذا المكثف خلال العام الماضي، حيث بدأ في دراسة المكثف الكهربائي وأجرى تجارب تتعلق بشحنه، حتى توصل لطريقة تمكّن من شحنه باستخدام الضوء. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه من الممكن استخدام مشروعه في مدينة “نيوم”، كما يمكن استخدامه مع الهواتف والسماعات والساعات، وأي أجهزة تعتمد على الطاقة في عملها.
جدير بالذكر أن “المرزوقي” حصد بفضل مشروعه الجائزة الأولى في مسابقة “إبداع 2021″، كما فاز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة “آيسف 2021” متقدمًا بذلك على طلاب من 80 دولة.
الفائز بالجائزة الأولى في #إبداع_2021 الطالب منصور المرزوقي من تعليم الرياض @MOE_RYH حصد الفوز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة #آيسف_2021 على طلاب من 80 دولة، بمشروعة المكثف الكهربائي الفائق الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية باستخدام النور فقط.#موهبة pic.twitter.com/vFDB478bzz
— موهبة (@mawhiba) May 28, 2021