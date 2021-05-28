ليست الحادثِة الأولى.. صورة سيلفي تودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس (الخميس)، مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة، غرقًا، في بحيرة كاندي (غرب جزيرة سومطرة).
وأوضحت الشرطة بحسب وكالة “فرانس برس”، أن الحادِث وقع بعد انهيار جسر عائم، تجمعوا عليه لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي)، وهو الحادِث الثاني خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن الموقع غير خاضع للمراقبة.
وانتشل رجال الإنقاذ الضحايا، وكان من بينهم شاب في الـ 17، ونجا بقية أفراد العائلة، الذين كانوا على ضفاف البحيرة وقت التقاط الصورة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، غرق 9 إندونيسيين، عقب انقلاب قارب بالقرب من جزيرة جاوة، بسبب تجمع لالتقاط سيلفي.