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أخبار محلية > متحدث “شركات التأمين”: 12 شركة تقدم منتج تأمين السياحة والزيارة لتغطية مخاطر الإصابة بكورونا
28/05/2021   6:51 م

متحدث “شركات التأمين”: 12 شركة تقدم منتج تأمين السياحة والزيارة لتغطية مخاطر الإصابة بكورونا

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أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى، أن هناك 12 شركة تأمين سعودية تقدم منتج تأمين السياحة والزيارة الذي يغطي مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأوضح أنه تمت إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا” إلى منتج تأمين السياحة والزيارة، وذلك انطلاقًا من حرص البنك المركزي على حماية حقوق المؤمن لهم وضمان الاستفادة من جميع تغطيات المنتجات التأمينية المختلفة.

ودعا “العيسى” حاملي وثائق تأمين السياحة والزيارة السارية -غير المتضمنة لتغطية مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا”- إلى التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة حسب وسائل التواصل المذكورة أدناه، وذلك لإضافة هذه المنفعة للفترة المتبقية من الوثيقة أو لشراء وثيقة جديدة. وفق “أخبار 24”.

وكان البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، قد أعلنا تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا”.

التأمين

متحدث “شركات التأمين”: 12 شركة تقدم منتج تأمين السياحة والزيارة لتغطية مخاطر الإصابة بكورونا

أخبار محلية
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