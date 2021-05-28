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أخبار محلية > “الجوازات”: 82 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال 8 أيام
28/05/2021   6:51 م

“الجوازات”: 82 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال 8 أيام

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كشفت إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية، عن عبور 82 ألف مسافر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، منذ رفع قيود السفر وحتى يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت إدارة الجوازات، أن الأعداد تضمنت مغادرة 20 ألف مواطن إلى البحرين، خلال 8 أيام، انطبقت عليهم الاشتراطات الصحية.

وأكد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، وفقًا لـصحيفة “اليوم”، أن كل إجراءات المسافرين أنهيت بسهولة ويسر، وفق الأنظمة والاشتراطات للمغادرين والقادمين، بالتنسيق مع الإدارات الحكومية.

وأشار السهلي إلى زيادة 10 مسارات بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات 27 مسارًا، تعمل على إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة لـ36 مسارًا في منطقة القدوم.

“الجوازات”: 82 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال 8 أيام

أخبار محلية
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