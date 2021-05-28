فيديو للملك سعود وهو يصلي في محراب مسجد قرطبة قبل 64 عاما

استعرضت مؤسسة الملك سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، فيديو نادراً، يعود للملك سعود قبل نحو 64 عاما، وتحديداً عام 1957م.
والتُقط هذا الفيديو خلال تواجد الملك سعود -رحمه الله- في مسجد قرطبة، حيث كان يؤدي الصلاة في محراب المسجد مع غيره من المصلين حينها.
وأظهرت اللقطات لحظة سجود الملك سعود في محراب المسجد، فيما أكدت المؤسسة أن الملك الراحل كان أول ملك مسلم يصلي في المسجد بعد قرون من سقوط الأندلس.
اللهم إرحم وأغفر ل #الملك_سعود ، وأموات المسلمين . pic.twitter.com/OhuCY0OSl5
— الملك سعود (@kingsaud) May 28, 2021
وفق “أخبار 24”.