بالفيديو.. شاب يُصمم أول معصرة عسل هوائية برجال ألمع.. وهذه قصته

استغل شاب من محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، جزءاً من منزله في تصميم أول معصرة عسل هوائية بطريقة مُختلفة وتكلفة لا تذكر.
وأوضح صاحب الكوخ الشاب محمد الألمعي، أنه يربي داخل هذا الكوخ أكثر من نصف مليون نحلة، حيث تقوم معصرة العسل بعصر نحو 600 كيلوجرام من العسل يومياً.
ولفت في تقرير لقناة “الإخبارية” إلى أن كوخه يستطيع استقبال 30 سائحاً في الساعة الواحدة لتجريب قطف العسل والصعود لعصره في أعلى البرج، مبيناً أنه يعمل على 50 ملفاً تتعلق بالترفيه والسياحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مشروعه الذي لم يتجاوز عمره 7 شهور استقبل قرابة 4 آلاف زائر، في إطار رغبتهم باستنشاق الهواء من أنبوب خاص لعلاج بعض الأمراض.
فيديو | محافظة “رجال ألمع” تحتضن أول معصرة عسل هوائية في العالم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/mmCNPMcVjV
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 28, 2021