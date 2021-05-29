أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو فيه القمر على مسافة قريبة جدًّا من سطح الأرض، غير حقيقي.
وأوضح، وفقا لـ”سبق”، أن المقطع، الذي قيل إنه صُور في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا، مصدره مجهول، ويمكن بسهولة معرفة أنه أُعد بواسطة برنامج حاسوبي، وأضيفت إليه بعض المؤثرات الصوتية.
وأضاف أنه عند اكتمال القمر يقوم مصورون بعمل تكبير له مقارنة بجسم بعيد في المقدمة، حتى يبدو أكبر مما حوله من أشياء، مؤكدا أن القمر لا يقترب من الأرض بالشكل الذي ظهر في الفيديو.
وأشار إلى أن الادعاء بأن الفيديو صُور في منطقة القطب الشمالي غير صحيح، لأن ما ظهر في الفيديو هو تضاريس مختلفة عن تلك الموجودة في القطب الشمالي.