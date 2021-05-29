بعد تصريح المتحدث.. “الصحة” توضح حقيقة تأثير الإصابة بكورونا على الإنجاب

تراجعت وزارة الصحة عن قولها بأن الإصابة بفايروس كورونا “كوفيد 19” تؤدي إلى التأثير على الخلايا التناسلية، وعلى الخصوبة، وكذلك على الإنجاب، مؤكدة أنه لم يثبت ذلك حتى الآن.
وأكدت الصحة أنه لم يثبت حتى الآن تأثير فيروس كورونا على الإنجاب بالنسبة للمصابين، ونسبتهم من إجمالي المصابين في المملكة.
وحول الترتيبات الخاصة بحصول المعلمين والمعلمات والطلبة في الجامعات ومؤسسات التدريب على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والموعد المحدد لذلك؛ أوضحت أن جميع المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على اللقاح عبر حجز موعد في تطبيق صحتي، ومنهم الفئات المذكورة. وفق “أخبار 24”.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في مؤتمر صحفي بتاريخ 16 مايو الجاري، أن الإصابة بكورونا، أظهرت الدراسات العلمية والبيانات أنها تؤثر على الخلايا التناسلية، والخصوبة، والقدرة على الإنجاب.
وأضاف أن الدراسات بينت أيضا أن الذكور المصابين بكورونا قد يكون لديهم مشاكل في الحيوانات المنوية لعدة أشهر بعد الإصابة، وكذلك النساء المصابات، مبيناً أن الدراسات بينت تفاوتاً واضطرابات وتغيرات في مؤشرات هرمونات الحمل، ملخصا حديثه بأن الإصابة بكورونا هي الخطرة على الخصوبة والإنجاب، بينما اللقاح هو صمام أمان ومأمون في هذا الجانب.