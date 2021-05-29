نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد تصريح المتحدث.. “الصحة” توضح حقيقة تأثير الإصابة بكورونا على الإنجاب
29/05/2021   6:26 ص

بعد تصريح المتحدث.. “الصحة” توضح حقيقة تأثير الإصابة بكورونا على الإنجاب

+ = -
1223

تراجعت وزارة الصحة عن قولها بأن الإصابة بفايروس كورونا “كوفيد 19” تؤدي إلى التأثير على الخلايا التناسلية، وعلى الخصوبة، وكذلك على الإنجاب، مؤكدة أنه لم يثبت ذلك حتى الآن.

وأكدت الصحة أنه لم يثبت حتى الآن تأثير فيروس كورونا على الإنجاب بالنسبة للمصابين، ونسبتهم من إجمالي المصابين في المملكة.

وحول الترتيبات الخاصة بحصول المعلمين والمعلمات والطلبة في الجامعات ومؤسسات التدريب على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والموعد المحدد لذلك؛ أوضحت أن جميع المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على اللقاح عبر حجز موعد في تطبيق صحتي، ومنهم الفئات المذكورة. وفق “أخبار 24”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في مؤتمر صحفي بتاريخ 16 مايو الجاري، أن الإصابة بكورونا، أظهرت الدراسات العلمية والبيانات أنها تؤثر على الخلايا التناسلية، والخصوبة، والقدرة على الإنجاب.

وأضاف أن الدراسات بينت أيضا أن الذكور المصابين بكورونا قد يكون لديهم مشاكل في الحيوانات المنوية لعدة أشهر بعد الإصابة، وكذلك النساء المصابات، مبيناً أن الدراسات بينت تفاوتاً واضطرابات وتغيرات في مؤشرات هرمونات الحمل، ملخصا حديثه بأن الإصابة بكورونا هي الخطرة على الخصوبة والإنجاب، بينما اللقاح هو صمام أمان ومأمون في هذا الجانب.

بعد تصريح المتحدث.. “الصحة” توضح حقيقة تأثير الإصابة بكورونا على الإنجاب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155799.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.