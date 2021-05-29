بالفيديو.. مبتعث سعودي بأستراليا يكتشف مضاداً حيوياً يُساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفـاة

نجح مبتعث سعودي بأستراليا في اكتشاف مضاد حيوي يُساعد في علاج الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالإنفلونزا الإسبانية، وغيرها من الأمراض المستعصية كالسرطان وأمراض المناعة.
وقال المبتعث لدراسة الدكتوراه عبدالله باوزير خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه اختار بحثه عن الإنفلونزا الإسبانية؛ لأنها مرجحة مستقبلاً أن تكون جائحة ولا علاج لها، مبيناً أن نسبة الوفيات الناتجة عنها أعلى من فيروس كورونا.
وأضاف باوزير أن المضاد الحيوي الذي اكتشفه يُساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفـاة ويعمل على مقاومتها والقضاء عليها، مشيراً إلى أنه أثبت نجاحاً فعّالاً بعد اختباره على الفئران. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الإنفلونزا الإسبانية موجودة حالياً، ولكن لم تصل إلى حد الوباء، مبيناً أن وجود المضاد الحيوي قبل وقوع الجائحة هو أمر مهم للغاية؛ لتجنب وقوع كارثة مثل فيروس كورونا.
فيديو | مبتعث يكتشف مضادا حيويا يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة و “باوزير” لـ #النشرة: أخترت بحثي عن الإنفلونزا الأسبانية لأنها مرجحة مستقبلا أن تكون جائحة ولا علاج لها ونسبة وفياتها أعلى من فيروس #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/PqIdbkGaRr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 28, 2021