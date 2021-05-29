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29/05/2021   6:30 ص

بالفيديو.. هل العلاج باستخدام “الخلايا الجذعية” يقضي على الشيخوخة؟.. مُختص يوضح

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أوضح مهتم بأبحاث الخلايا الجذعية والليوكيما، حقيقة ما يتردد بشأن إمكانية استخدام “الخلايا الجذعية” في محاربة الشيخوخة وتجديد الشباب.  

وبيّن المهتم بأبحاث الخلايا الجذعية الدكتور الحميدي بن حوكه في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ما يتردد بشأن هذا الأمر غير مُثبت علمياً ويحتاج لأبحاث لإثباته.  

ونوه إلى أن علاج المرضى بتلك الطريقة يحتاج إلى متابعة حالاتهم على المدى البعيد والقصير؛ للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح من عدمه، وكذلك مراقبة أي مضاعفات خطيرة له.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. هل العلاج باستخدام “الخلايا الجذعية” يقضي على الشيخوخة؟.. مُختص يوضح

طب وتداوي
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