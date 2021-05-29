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29/05/2021   6:30 ص

ما هو نشاط الغدة الدرقية وأعراضها وطرق علاجها؟

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قالت مدينة الملك فهد الطبية إن نشاط الغدة الدرقية عبارة عن زيادة إفراز هرمونات مهمة في عملية تخزين الطاقة وحرق السعرات الحرارية فينتج عنه الشعور بالتعب والارتعاش والقلق.  

وأوضحت أن أعراض الغدة الدرقية تتمثل في القلق والارتعاش، والتعرق وعدم تحمل الأجواء الحارة، والخفقان واضطرابات في نبضات القلب، ونقصان في الوزن مع زيادة الشهية، وأخيراً تضخم الغدة في الدرقية.  

وأضافت أنه يمكن تشخيصها عن طريق تحليل وظيفة الغدة الدرقية في الدم؛ حيث إنه يُبين مستوى هرموناتها، مبينةً أن العلاج يكون بالأدوية أو اليود المشع أو بالتدخل الجراحي. وفق “أخبار 24”.

ما هو نشاط الغدة الدرقية وأعراضها وطرق علاجها؟

طب وتداوي
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