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29/05/2021   6:31 ص

بالفيديو.. استشاري يُفسر سبب تذبذب منحنى إصابات “كورونا” خلال الفترة الأخيرة

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فسّر استشاري مكافحة عدوى، سبب تذبذب منحنى إصابات فيروس “كورونا” في المملكة خلال الأيام الماضية.  

وقال استشاري مكافحة العدوى محمد حلواني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هذا الأمر جاء بسبب كثرة التجمعات في إجازة عيد الفطر، في ظل الزيارات العائلية واللقاءات بالأماكن المغلقة.  

وتوقع أن تصل المملكة إلى المناعة المجتمعية في حدود يناير المقبل 2020 خاصة مع استمرار التلقيح بتلك السرعة، مبيناً أن إهمال المريض هو السبب الأول لوصول الحالات المُصابة إلى المستوى الحرج. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يُفسر سبب تذبذب منحنى إصابات “كورونا” خلال الفترة الأخيرة

طب وتداوي
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