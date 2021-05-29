ألقى الشاب عبدالله العامر الكلمة الافتتاحية في حفل “جائزة مكة للتميز” أمام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقال العامر لـ”أخبار 24” إن رد الأمير خالد الفيصل على النص الإبداعي الذي قدمه في افتتاح الجائزة بمثابة تأشيرة عبور لمنصات الإبداع.
وكشف أن الفيصل حدّثه قبيل توجهه لمنصة تكريم الرعاة والداعمين في حفل جائزة مكة، وأشاد الأمير بالنص الذي قدمه في الحفل، وشجعه على المواصلة في نهجه الإبداعي.
وأضاف أنه تلمس من نظرات الأمير الفيصل وابتساماته أثناء تقديمه للحفل مدى إعجابه بذلك، معتبراً تفاعل أمير مكة وسام فخر يعتز به في مستهل حياته في هذا المجال.
وأشار إلى أن الفيصل قال له: “كلماتك مميزة؛ وإلقاؤك فريد والمستقبل أمامك ومثلك أنموذج للشاب السعودي المتمكن”.