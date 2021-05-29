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أخبار محلية > بالفيديو.. مُختص: عدد كبير من حالات السكري سببها فيروسات معوية
29/05/2021   6:31 ص

بالفيديو.. مُختص: عدد كبير من حالات السكري سببها فيروسات معوية

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قال الباحث في المجال الطبي، الطبيب عبدالعزيز الحازمي، إن أعداداً كبيرة من مرضى السكري يكون السبب في إصابتهم بهذا المرض هو الفيروسات المعوية.  

وأضاف الدكتور الحازمي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إصابة بمرض السكري من النوع الأول، مشيراً إلى أن المرض كان يُجهل سببه.  

ولفت إلى أنه لم يكن المُحفز المناعي الأساسي الذي يجعل الجهاز المناعي يهاجم خلايا البنكرياس معروفاً، قبل أن يتم إثبات وقوف الفيروسات المعوية وراء إصابة أكثر من 90 % من الحالات التي خضعت للدراسة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن التجارب أجريت على الخلايا وحيوانات التجارب والإنسان، مبيناً أنه تمت دراسة ذلك في أمريكا وأوروبا واليابان. 

 

بالفيديو.. مُختص: عدد كبير من حالات السكري سببها فيروسات معوية

أخبار محلية
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