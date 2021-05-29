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اخبار رياضية > قبل تتويج الهلال.. الكشف عن مواصفات كأس دوري المحترفين
29/05/2021   6:35 ص

قبل تتويج الهلال.. الكشف عن مواصفات كأس دوري المحترفين

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يواجه فريق الهلال نظيره الفيصلي، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر تويتر فيديو للكشف عن مواصفات كأس دوري المحترفين.

وعلق حساب دوري المحترفين على مقطع الفيديو قائلا: “نُفّذ في 4 أشهر، وزنــــه 24 كغم، صنع في إيطاليا، الهلال سيتوج يوم الأحد بكأس الدوري الأغلى الثاني على التوالي”. وفق “أخبار 24”.

وحسم الهلال لقب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أيام، بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد، في الجولة الماضية للدوري.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 58 نقطة، وخلفه فريق الشباب بـ54 نقطة.

قبل تتويج الهلال.. الكشف عن مواصفات كأس دوري المحترفين

اخبار رياضية
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