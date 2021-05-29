مصادر: مباراة النصر تُنهي مشوار حامد البلوي مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن قيام الجهاز الإداري للاتحاد بتقديم استقالتهم خلال اجتماعهم برئيس النادي أنمار الحائلي.
وقدم الجهاز الإداري في الاتحاد برئاسة حامد البلوي وفقًا لـ”المدينة”، ومعه الثنائي مشعل السعيد ومروان مهدي، استقالتهم، وذلك خلال اجتماعهم برئيس النادي أنمار الحائلي.
وأوضحت أن مباراة فريق الاتحاد المقبلة أمام النصر بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين، المقرر لها الأحد المقبل ستكون الأخيرة لهم مع الفريق.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وقد ضمن بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.