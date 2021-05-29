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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأرصاد”: درجات الحرارة تصل إلى الـ50 مئوية الثلاثاء المقبل.. وهذه المنطقة تسجل الأعلى
29/05/2021   4:59 م

بالفيديو.. “الأرصاد”: درجات الحرارة تصل إلى الـ50 مئوية الثلاثاء المقبل.. وهذه المنطقة تسجل الأعلى

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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية يوم (الثلاثاء) المقبل، مبيناً أن المنطقة الشرقية ستسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

وأوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، أن الأجواء الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف أرصادياً وليس فلكياً؛ سيكون يوم الثلاثاء المقبل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وكالعادة قد تلامس درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.

بالفيديو.. “الأرصاد”: درجات الحرارة تصل إلى الـ50 مئوية الثلاثاء المقبل.. وهذه المنطقة تسجل الأعلى

أخبار محلية
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