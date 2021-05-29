بيان من الطيران المدني بشأن إنهاء تعليق السفر للقادمين إلى المملكة جواً من 11 دولة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع الناقلات الجوية في مطارات المملكة بشأن إنهاء تعليق السفر للقادمين من 11 دولة بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.
وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إنه يسمح بدخول القادمين من دول: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.
وأوضحت أن ذلك يأتي بناءً على استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول، الذي أظهر فاعلية السيطرة على الجائحة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.وفق “أخبار 24”.