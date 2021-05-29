نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي
29/05/2021   8:44 م

“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

+ = -
872

استعرضت مديرية الأمن العام جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي بمختلف مناطق المملكة، تضمنت القبض على ‏عدة عصابات تخصصت في سرقات المحلات التجارية، ومباني ‏تحت الإنشاء وكذلك المركبات.‏

ونجح رجال الأمن في نجران في القبض على 3 مقيمين من ‏الجنسية اليمنية سرقوا محلين تجاريين، بعد أن استولوا على ‏مبالغ تجاوزت 24 ألف ريال.‏

وتمكنت قوات الشرطة في مكة المكرمة من ضبط عصابة مكونة ‏من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغالية، تمكنوا من ‏سرقة “كيابل” من مبان تحت الإنشاء، بعد الاعتداء على حراسها وتكبيلهم، وتجاوزت قيمتها 700ألف ‏ريال.‏

وتم القبض 3 مواطنين من جازان، نشر أحدهم مقطع فيديو عبر ‏وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود السيارة من المقعد ‏الخلفي، معرضًا حياته والآخرين للخطر. وفق “أخبار 24”.

وضبطت شرطة الرياض مواطنين أحدهما سرق مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له، وكذلك في القصيم تمكن رجال الأمن من ضبط ‏أحد أرباب السوابق سرق مركبتين وعثر بحوزته على مواد ‏ممنوعة.

“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155954.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.