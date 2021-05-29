“الدويش” يتحدث عن أكبر تحدٍ يواجهه رئيس النصر

تحدث الإعلامي الرياضي محمد الدويش عن أكبر تحد يواجهه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر .
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر: ” تسديد الديون وتنظيف تعاقدات الفريق وبداية عهد جديد من الصرف المالي المقنن أكبر تحدٍ يواجهه مسلي آل معمر وزملاؤه فما لم يتم ذلك فإنَّ النصر لن يخرج من القضايا المالية التي دخلها من سنوات رغم توفر دخل غير مسبوق من رعاية ودعاية ودعم”.
ويستعد فريق النصر لمواجهة أمام الاتحاد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.